Циклон принес в Мурманскую область ледяной дождь

Мурманску ледяной дождь не грозит. Фото: Архив "КП"

Так как к Мурманской области приблизился циклон "Калли", в регионе прошел ледяной дождь. В частности, явление затронуло юг и центр области.

- Образуется ледяной дождь при быстром натекании теплого воздуха по высотам, пока у земли все еще сохраняется минусовая температура. В результате чего жидкие/переохлажденные осадки могут выпадать вплоть до -10 градусов, - сообщили в паблике "Погода в Мурманске".

Падая на замороженную поверхность, капли такого дождя моментально замерзают, образуя гололед, что опасно. При интенсивном ледяном дожде город за полчаса может превратиться в сплошной каток. Опасна не только корка, образующаяся на дороге и тротуарах, но и на проводах. Значительные гололедные отложения могут привести к обрыву ЛЭП и отключению электричества.

Мурманску ледяной дождь не грозит, так как в городе уже плюсовая температура. Однако его заметили в Апатитах при температуре -1.

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