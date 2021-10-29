Жителя Оленегорска будут судить за растрату более 220 тысяч рублей

На деньги компании мужчина купил себе компьютер. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Закончено расследование уголовного дела в отношении жителя Оленегорска, который неоднократно тратил средства компании на собственные нужды.

Мужчина приобрел для своих личных нужд ноутбук, монитор, а также оплатил ремонт своего автомобиля и покупал запчасти для ремонта.

— Коммерческому предприятию действиями обвиняемого причинен ущерб на сумму свыше 220 тысяч рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд, — сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Мужчина свою вину не признал, но следствием собрана достаточная доказательная база. Обвиняемого может ждать лишение свободы на срок до шести лет.

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