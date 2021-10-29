В центре Мурманска произошло серьезное ДТП с участием трех машин

В аварии обошлось без пострадавших. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

29 октября в Мурманске произошла жесткая авария на перекрестке улиц Полярные Зори и Академика Книповича.

- По предварительной информации, произошло столкновение трех транспортных средств в районе дома №18 по улице Полярные Зори. Пострадавших нет, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В паблике "Мурманск ДТП ЧП" северяне отмечают, что водитель кроссовера так сильно спешил, что решил развернуться через сплошную полому прямо напротив остановки, а не с перекрестка.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним: в Мурманске автобус с пассажирами вылетел на тротуар. Общественный транспорт снес часть ограждения.

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