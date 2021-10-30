Житель Ревды отсудил у управляющей компании ущерб за упавшую глыбу льда на его авто

Решение суда в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ловозерский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску жителя Ревды к местной администрации, управляющей компании ООО "ЖКС-Ревда" и жильцам квартиры дома №25 на улице Победы.

Мужчина просил взыскать ущерб за упавшую глыбу льда на его автомобиль. Снежно-ледяная масса свалилась с кровли козырька, установленного на балконе одной из квартир. Размер ущерба составил 120 тысяч рублей.

- Установлено, что управляющая организация не проинформировала администрацию и собственника квартиры о наличии самовольно установленного козырька, соединенного с балконной плитой и не приняла мер к демонтажу этой конструкции, не убрала с нее снег и лед, допустив их критическое накопление, что привело к их сходу и повреждению автомобиля, - сообщили в пресс-службе суда.

Исковые требования мужчины были удовлетворены. С управляющей компании в его пользу взыскано 120 тысяч рублей, а также понесенные судебные расходы. Всего - 174 171 рубль.

Решение суда в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано.

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