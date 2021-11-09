Социальный контракт в Мурманской области: как и где получить

В Абрам-мысе не было своей парикмахерской, но она появилась благодаря социальному контракту. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В последнее время в Мурманской области все чаще говорят о социальном контракте. Что же это такое?

Социальный контракт — письменное соглашение, заключенное между гражданином и Центром социальной поддержки населения Мурманска, в котором гражданин обязуется выполнить ряд мер, направленных на выход из трудной жизненной ситуации, а Центр социальной поддержки — предоставить гражданину безвозмездную финансовую помощь. Главная задача социального контракта улучшить материальное положение тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Заключив социальный контракт, можно получить материальную поддержку на период поиска работы, открытия своего дела, получения новой профессии и на иные нужды.

Обратиться за такой мерой поддержки может малообеспеченный одиноко проживающий гражданин или малообеспеченная семья. Это семьи (одинокие граждане), доход которых за три месяца перед обращением ниже величины прожиточного минимума.

Каждый нуждающийся может сам определить, на что ему нужна денежная помощь.

Гражданам, заключившим соцконтракт на осуществление предпринимательской деятельности или желающим стать самозанятым, может быть оказана финансовая поддержка на создание собственного бизнеса, в том числе на приобретение оборудования, материалов, необходимых для производства, аренду помещения, транспортные расходы, связанные с доставкой основных средств и расходных материалов.

Обращаем внимание, что выплаты по соцконтракту используются только по целевому назначению.

В Центр социальной поддержки населения Мурманска в этом году обратилось шесть человек на организацию своего дела, из них трое зарегистрировались как самозанятые. Мы помогли открыть свою парикмахерскую, маникюрный салон, салон наращивания ресниц, мини-кондитерскую, а также свою точку общепита.

Например, Анастасия, мечтала открыть парикмахерскую. В Абрам-Мысе, где живет Анастасия, не было парикмахерских, и люди вынуждены были ездить в другой район, чтобы подстричься.

Анастасия узнала, что можно получить финансовую поддержку на открытие своего дела. Она составила бизнес-план и обратилась в Центр соцподдержки за помощью. С Анастасией был заключен социальный контракт на 12 месяцев с ежемесячной выплатой пособия в максимально возможном размере. Это позволило Анастасии сделать ремонт в помещении, купить необходимое оборудование и расходные материалы.

С 1 ноября 2021 года подготовлены изменения в постановление Правительства Мурманской области от 24.02.2021 № 102-ПП "О порядке назначения адресной государственной социальной помощи на основании социального контракта", согласно которым гражданам, заключившим социальный контракт на осуществление индивидуальной предпринимательской детальности, в том числе являющимся самозанятыми, предоставляется возможность получения единовременной выплаты до 250 тысяч рублей

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