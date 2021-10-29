Триллеры помогают северянам снизить уровень стресса в Хэллоуин

Помимо сезонного интереса к фильмам ужасов связисты отмечают рост просмотров в привязке к календарным датам, например, к Хэллоуину. Фото: МегаФон

С начала осени интерес к фильмам и сериалам в жанре хоррор у жителей Мурманской области вырос на 20%. Такую тенденцию обнаружили аналитики сервиса «МегаФон ТВ», изучив статистику просмотров. Фаворитами этого сезона стали мрачные сказки и ужасы, которые могли бы стать реальностью, их увидел каждый второй зритель онлайн-кинотеатра.

На повышенное внимание к фильмам ужасов у мурманчан могли повлиять осенняя хандра и желание снять стресс в связи новой волной коронавируса в России. Ведь по мнению психологов, такие ленты снижают уровень тревоги и становятся своеобразной эмоциональной разрядкой.

Помимо сезонного интереса к фильмам ужасов связисты отмечают рост просмотров в привязке к календарным датам, например, к Хэллоуину. В России, по опросам ВЦИОМ, лишь 7% людей отмечают этот праздник. Поэтому большинство мурманчан охотнее включат страшный сериал, чем сами будут наряжаться в пугающие образы демонов или ведьм. Так, по данным аналитиков «МегаФон ТВ», в течение нескольких лет подряд именно на 31 октября приходится пик просмотров хорроров – их включают в 2 раза чаще, чем в обычный день.

При выборе сериалов этого жанра жители Мурманской области единодушны. Каждый второй отдает предпочтение многосерийной экранизации романа Стивена Кинга «Противостояние»* (18+) или истории про зомби-апокалипсис «Ходячие мертвецы» (18+). В фильмах такого единения не наблюдается: верхние строчки рейтинга заняли «Голем: Начало» (18+) и «Синяя бездна 2» (16+), каждая из которых набрала около 2,5% аудитории.

В целом мурманские зрители «МегаФон ТВ» уже успели увидеть 21 сериал и свыше 500 фильмов ужасов. Выбрать ленту для просмотра поможет подборка топовых картин на основе предпочтений самих жителей Мурманской области:

Топ-10 хорроров

Голем: Начало (18+)

Синяя бездна 2 (16+)

Поворот не туда: Наследие (18+)

Веном (16+)

Брешь (18+)

Джунгли (18+)

Солнцестояние (18+)

Страшные истории для рассказа в темноте (16+)

Проклятие Спящей красавицы (16+)

Страна чудес Вилли (18+)

Топ-10 сериалов в категории ужасы

Противостояние* (18+)

Ходячие мертвецы (18+)

Хелстром (18+)

Чепелуэйт* (18+)

Страна Лавкрафта (18+)

30 сребреников* (18+)

Сумеречная зона* (18+)

Земля монстров* (18+)

Страшные сказки: Город ангелов (16+)

Жить (16+)

*доступно в сервисе Amediateka на МегаФон ТВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru