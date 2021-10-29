Триллеры помогают северянам снизить уровень стресса в Хэллоуин

Помимо сезонного интереса к фильмам ужасов связисты отмечают рост просмотров в привязке к календарным датам, например, к Хэллоуину. Фото: МегаФон
С начала осени интерес к фильмам и сериалам в жанре хоррор у жителей Мурманской области вырос на 20%. Такую тенденцию обнаружили аналитики сервиса «МегаФон ТВ», изучив статистику просмотров. Фаворитами этого сезона стали мрачные сказки и ужасы, которые могли бы стать реальностью, их увидел каждый второй зритель онлайн-кинотеатра.
На повышенное внимание к фильмам ужасов у мурманчан могли повлиять осенняя хандра и желание снять стресс в связи новой волной коронавируса в России. Ведь по мнению психологов, такие ленты снижают уровень тревоги и становятся своеобразной эмоциональной разрядкой.
Помимо сезонного интереса к фильмам ужасов связисты отмечают рост просмотров в привязке к календарным датам, например, к Хэллоуину. В России, по опросам ВЦИОМ, лишь 7% людей отмечают этот праздник. Поэтому большинство мурманчан охотнее включат страшный сериал, чем сами будут наряжаться в пугающие образы демонов или ведьм. Так, по данным аналитиков «МегаФон ТВ», в течение нескольких лет подряд именно на 31 октября приходится пик просмотров хорроров – их включают в 2 раза чаще, чем в обычный день.
При выборе сериалов этого жанра жители Мурманской области единодушны. Каждый второй отдает предпочтение многосерийной экранизации романа Стивена Кинга «Противостояние»* (18+) или истории про зомби-апокалипсис «Ходячие мертвецы» (18+). В фильмах такого единения не наблюдается: верхние строчки рейтинга заняли «Голем: Начало» (18+) и «Синяя бездна 2» (16+), каждая из которых набрала около 2,5% аудитории.
В целом мурманские зрители «МегаФон ТВ» уже успели увидеть 21 сериал и свыше 500 фильмов ужасов. Выбрать ленту для просмотра поможет подборка топовых картин на основе предпочтений самих жителей Мурманской области:
Топ-10 хорроров
Голем: Начало (18+)
Синяя бездна 2 (16+)
Поворот не туда: Наследие (18+)
Веном (16+)
Брешь (18+)
Джунгли (18+)
Солнцестояние (18+)
Страшные истории для рассказа в темноте (16+)
Проклятие Спящей красавицы (16+)
Страна чудес Вилли (18+)
Топ-10 сериалов в категории ужасы
Противостояние* (18+)
Ходячие мертвецы (18+)
Хелстром (18+)
Чепелуэйт* (18+)
Страна Лавкрафта (18+)
30 сребреников* (18+)
Сумеречная зона* (18+)
Земля монстров* (18+)
Страшные сказки: Город ангелов (16+)
Жить (16+)
*доступно в сервисе Amediateka на МегаФон ТВ
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