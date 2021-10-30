Блокадники Ленинграда из Мурманской области получат выплаты по 50 тысяч рублей

Средства северяне получат в течение ноября одновременно с пенсией. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Блокадникам Ленинграда, проживающим в Мурманской области, выплатят в ноябре по 50 тысяч рублей. Как рассказали "Nord-News" в региональном министерстве труда и соцразвития, по данным на 1 октября 2021 года в Заполярье их проживало 96 человек.

Пенсионный фонд автоматически перечислит выплату ветеранам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», согласно Указу Президента РФ. Средства северяне получат в течение ноября одновременно с пенсией.

Согласно положению о знаке «Жителю блокадного Ленинграда», этот знак вручается прожившим не менее четырех месяцев в Ленинграде в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

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