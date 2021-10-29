В Мурманске прошла презентация мемуаров Василия Киселева

Василий Васильевич вложил в свою книгу бесценные воспоминания о театре и людях искусства. Фото: vk.com/club178625974

В Доме актера прошла презентация автобиографии «Театр – судьба» Василия Киселева, который 16 лет занимал пост главного режиссера Мурманского областного драматического театра. С выходом мемуаров автора пришли поздравить представители театральной общественности Заполярья.

– Василий Васильевич – выдающийся для региональной культуры и для Кольского края человек. Работе в Мурманском областном драматическом театре он посвятил почти 20 лет жизни. На его счету – десятки спектаклей, с успехом и любовью воспринятых не только северянами, но и театральными зрителями по всей стране, – отметил первый заместитель министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин на презентации книги.

Василий Васильевич вложил в свою книгу бесценные воспоминания о театре и людях искусства, о городском и театральном быте и о том, каким впервые увидел Заполярье молодой режиссер в середине 60-х.

В Мурманск его пригласили после окончания Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. Здесь в 1963 году он открывает первый сезон на собственной сцене драмтеатра в новом здании. И уже через два года становится главным режиссером Мурманского областного драматического театра.

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