Житель Оленегорска до смерти избил 77-летнюю мать

Мужчина свою вину признал, сейчас он заключен под стражу. Фото: СУ СКР по МО

В Оленегорске возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ в отношении местного жителя, который убил свою мать. 46-летнего мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Так, в октябре следователи обнаружили в одной из квартир дома на улице Строителей в Оленегорске тело 77-летней женщины с множественными травмами головы и туловища.

- По версии следствия, злоумышленник жил со своей матерью. Между ними возник конфликт, после чего мужчина избил северянку, причинив ей травмы, несовместимые с жизнью. Спустя несколько часов он самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Мужчина свою вину признал, сейчас он заключен под стражу. По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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