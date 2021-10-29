Нерабочие дни в Мурманске с 30 октября по 7 ноября: Как будут работать медучреждения Мурманской области

Продолжат работать службы дистанционного мониторинга состояния пациентов с коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стал известен график работы медицинских организаций Мурманской области с 30 октября по 7 ноября. Так, медучреждения, подведомственные региональному минздраву, 1, 2 и 3 ноября будут работать по обычному графику.

- Дежурные службы амбулаторий и поликлиник, в том числе по профилю стоматология, будут работать в полном объеме с 1 по 3 ноября, по режиму субботних дней – 30 октября, 5 и 6 ноября. 31 октября, 4 и 7 ноября – выходные, праздничные дни, - сообщили в министерстве здравоохранения Мурманской области.

Также продолжат работать службы дистанционного мониторинга состояния пациентов с коронавирусом и патронажных бригад неотложной медпомощи для осмотра на дому пациентов с коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 29 октября 2021 года составило 2307 человек. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 29 октября 2021 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru