Рядом с Териберкой медведь перебежал дорогу перед автобусом с туристами

Медведя встретили на дороге на Териберку. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Несмотря на то, что в Мурманской области лег снег и периодически стоят морозы, еще не все медведи отправились в спячку - некоторые отъедаются перед долгой зимой. Так, недавно косолапого сняли на видео под Териберкой. Еще один мишка по дороге в поморское село попался туристу из Москвы.

- Кромешная темнота, а кругом только снег! В какой-то момент нам дорогу перебегает медведь! И моя уверенность в том, что я буду ночевать в палатке вообще пропадает. Я не понимаю как водитель разбирается где тут дорога, в этой темноте кроме звезд и снега не видно ничего (ну еще и медведя), - отметил Валерий Стригунов на личной странице в соцсетях.

Путешественникам стоит быть осторожнее, есть путь лежит в Териберку.

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