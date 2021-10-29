В Мурманской области появится единая квитанция за коммунальные услуги

Жители города атомщиков будут получать новую квитанцию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Полярных Зорь ноябре получат необычные квитанции. Это будет одна бумага, в которой будут прописаны суммы сразу за несколько ЖКУ: электро-, тепло- и водоснабжение, а также обращение с ТКО.

Оплачивать их надо будет как обычно, а платежи будут напрямую поступать ресурсникам.

- В Полярных Зорях реализуется новаторский проект «Умный город» одновременно с созданием единого расчетного центра на базе «АтомЭнергоСбыт». Подобная автоматизация и унификация сделает расчеты максимально прозрачными, что снимет с граждан многие коммунальные заботы. Получать одну квитанцию и иметь возможность решить все вопросы в одном месте – это значимый шаг по повышению качества обслуживания в сфере ЖКХ, - сообщили в администрации Полярных Зорь.

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