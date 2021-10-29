На решение первоочередных проблем Мурманской областной детской больницы нужно 680 миллионов рублей

В областной детской больнице накопилось много проблем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мурманская областная детская клиническая больница - единственная в своем роде в регионе. Сейчас она работает не идеально: в медучреждении накопилось много проблем.

- По моему запросу было озвучено, что только на решение первоочередных проблем нужно 680 миллионов рублей, - сообщил на заседании Мурманской областной Думы депутат Александр Макаревич.

Тема финансирования детской больницы была озвучена на фоне грядущего обсуждения бюджета на 2022 год.

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