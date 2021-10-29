В Мурманской области директор фирмы хотел защитить подчиненного и дать взятку командиру воинской части

Работник, делавший ремонт в воинской части. украл электрический кабель. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области фирму оштрафовали на миллион рублей за то, что ее руководитель пытался спасти сотрудника от уголовной статьи. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

- В сентябре 2019 года сотрудник фирмы попытался похитить электрический кабель с территории воинской части в Мурманской области №77940, где осуществлял ремонтные работы. Его преступные действия были пресечены охраной, - уточнили в Генпрокуратуре.

Генеральный директор фирмы не хотел, чтобы его сотрудник пошел под суд, поэтому попытался дать командиру части взятку, чтобы тот составил фальшивые документы о том, что кабель был не украден, а списан. Но последний отказался, делом занялась 62 военная прокуратура.

В отношении фирмы возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное обещание от имени юридического лица должностному лицу денег за совершение действия в его интересах). А укравший кабель сотрудник все равно попал под уголовное дело.

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