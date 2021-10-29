В Мурманске водитель сбил 16-летнюю девушку и скрылся

Оба водителя скрылись с места ДТП. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманске разыскивают двух водителей, которые сбили пешеходов и скрылись с места ДТП. Как сообщили в УГИБДД по Мурманской области, марки машин не известны.

Первое ДТП произошло 18 октября в 19.25 у дома №5/2 на улице Павлика Морозова. Здесь под колеса авто попала 16-летняя девушка. 34-летнего мужчину сбили 22 октября в 19.58 у дома №6 на улице Бабикова.

- Сотрудники Госавтоинспекции убедительно просят водителей самостоятельно явиться для дачи объяснений в ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманску. Свидетелей указанных происшествий просим связаться по телефонам 40-79-70, 40-79-74 или обратиться по адресу Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 46/1, кабинет 204 (в рабочие дни с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00-14.00), сообщили в ГИБДД.

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