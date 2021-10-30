Что будет работать в нерабочие дни в Мурманске с 30 октября по 7 ноября 2021 года

Торговые центры продолжат работать в нерабочие дни. Фото: Артем КИЛЬКИН

30 октября в Мурманской области начались нерабочие дни, которые продлятся до 7 ноября. Рассказываем, что будет работать в это время.

Школы, гимназии, лицеи ушли на каникулы, а вот детские сады будут работать в режиме дежурных групп.

Кафе, рестораны, клубы, кинотеатры, спортклубы и т.д. работают, но с ковидными ограничениями: до 23.00, посетители должны быть в масках, соблюдать социальную дистанцию, а также иметь QR-код. После 3 ноября некоторые учреждения, например, библиотеки, переходят на праздничный режим работы. В торгово-развлекательные центры можно попасть без QR-кода.

Медучреждения также работают, но по своему графику.

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