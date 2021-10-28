Военнослужащий из Печенги отправится в колонию после ДТП с пострадавшими

Приговор суда еще не вступил в законную силу. Фото: Олег ЗОЛОТО

27 октября Заозерский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении военнослужащего из Печенги. Мужчина, будучи пьяным, совершил ДТП, в котором два человека получили тяжкие повреждения.

- Утром 15 августа этого года автомобиль военнослужащего занесло в районе 1563-го километра автодороги Р-21 «Кола». Машина съехала в кювет и опрокинулась. Два пассажира данного авто получили травмы головы, туловища и конечностей, - сообщили в пресс-службе суда.

Суд назначил северянину наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца в колонии-поселении, с лишением водительских прав на 2 года.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

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