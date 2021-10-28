В Мурманске установят бюст Льва Журина

В Мурманске увековечат память о Льве Журине. Фото: правительство Мурманской области

На заседании Совета депутатов Мурманска 28 октября обсудили создание в Мурманске еще одного памятного объекта.

Его хотят посвятить Льву Васильевичу Журину – ветерану Великой Отечественной войны, почетному гражданину Мурманска и Мурманской области. Это человек, оставшийся не только на страницах истории, но и в сердцах северян.

Установленный в Долине Славы памятник поисковикам Мурманской области «Журавли», в частности, посвящен Льву Васильевичу. Однако горожане захотели увековечить память мурманчанина и в самом городе.

С инициативой о создании мемориальной скульптуры выступил коллектив школы № 31, которая уже носит его имя.

– Это желание всех благодарных горожан, которые никогда не забудут этого замечательного человека, сделавшего для Мурманска очень многое. В истории города, в истории обороны Заполярья есть немало фактов, которые впервые исследовал именно Лев Васильевич Журин – историк, ученый, основатель поискового движения в регионе, – сказал заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Андрей Сысоев.

Установить бюст планируется на улице Героев Рыбачьего, 58.

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