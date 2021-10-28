За сутки в Мурманской области 261 человек заболел коронавирусом

На лечении остаются 16 948 пациентов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 28 октября 2021 года, за последние сутки 261 человек узнал о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 78 122 человека, количество летальных исходов - 2299 (+9 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+85, всего 37266), Мончегорск (+32, всего 6337) и Оленегорск (+29, всего 4354).

Выздоровели 58 875 северян, на лечении остаются 16 948 пациентов.

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