Жителей Мурманской области предупреждают об ухудшении погодных условий

В Мурманской области снова метель. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С вечера 28-го до утра 29 октября на юге Мурманской области ожидается сильный мокрый снег, на дорогах гололедица.

Главное управление МЧС России по Мурманской области рекомендует водителям воздержаться от поездок без острой необходимости, а пешеходам - быть осторожными на улице: не находиться вблизи зданий и шатких строений.

В случае возникновения ДТП, происшествий или угрозы жизни нужно звонить на единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112.

Туристическим группам и отдельным туристам настоятельно рекомендуют информировать ОДС ГУ МЧС по Мурманской области о своем маршруте по телефону 8 (8152) 999-440.

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