Госдолг Мурманской области прогнозируется на уровне 13,4 миллиарда рублей

Долговая нагрузка на регион снизится с 27% до 13%. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 1 января 2022 года составит 13,4 миллиарда рублей. Об этом на заседании облдумы сообщил исполняющий обязанности министра финансов Мурманской области Михаил Селезнев.

- Долговая нагрузка снизится с 27% до 13%, - уточнил глава профильного ведомства.

Напомним: в Мурманской области началась работа над бюджетом на 2022 год, в него заложили 5,4 миллиарда рублей на поддержку семей с детьми. 126 миллионов пойдет на ремонт социальных учреждений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кировске двое мужчин украли полторы тонны металла с предприятия. Северян поймали полицейские (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru