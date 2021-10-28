Госдолг Мурманской области прогнозируется на уровне 13,4 миллиарда рублей

Долговая нагрузка на регион снизится с 27% до 13%.
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 1 января 2022 года составит 13,4 миллиарда рублей. Об этом на заседании облдумы сообщил исполняющий обязанности министра финансов Мурманской области Михаил Селезнев.
- Долговая нагрузка снизится с 27% до 13%, - уточнил глава профильного ведомства.
Напомним: в Мурманской области началась работа над бюджетом на 2022 год, в него заложили 5,4 миллиарда рублей на поддержку семей с детьми. 126 миллионов пойдет на ремонт социальных учреждений.
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