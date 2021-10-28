В Мурманской области подорожал картофель

Больше всего за неделю в Мурманской области подорожала картошка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Традиционное еженедельное наблюдение за уровнем цен на продовольственные товары первой необходимости провел Мурманскстат.

Больше всего подорожал картофель, средняя цена которого, по данным исследования, составляет 50,03 рубля за килограмм. Далее идут сливочное масло и пшено – 875,91 и 89,20 рубля за килограмм соответственно.

Увеличение цен отмечено также на куриные яйца (на 3,3%), охлажденные и мороженые куры (на 2,2%), гречневую крупу (на 1,8%), говядину, кроме бескостного мяса (на 1,2%), питьевое стерилизованное молоко (на 1,0%), черный байховый чай, хлебобулочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов (на 0,9%), сахарный песок (на 0,8%), баранину, кроме бескостного мяса (на 0,6%).

Снизились цены на репчатый лук (на 5,2%), морковь (на 3,6%), питьевое пастеризованное молоко (на 1,1%), яблоки (на 0,9%), шлифованный рис (на 0,7%), подсолнечное масло (на 0,5%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно, сообщает "Мурманскстат".

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