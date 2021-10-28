Мурманская область стала лауреатом Всероссийского конкурса «Самый читающий регион»

В конкурсе участвовали 80 регионов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2021 году литературным флагманом России стала Архангельская область. Регион победил в конкурсе «Самый читающий регион». Лауреатами стали Калининградская, Кемеровская и Мурманская области.

В конкурсе участвовали 80 регионов, которые должны были представить свой самый значимый литературный проект за 2020-2021 годы.

- Кроме того, при выборе победителя учитывались и наиболее важные инициативы, достижения органов власти и учреждений культуры в развитии инфраструктуры книги и чтения и поддержании литературных традиций своих регионов. Дополнительное внимание в рамках конкурса уделялось статистическим данным об инфраструктуре чтения, - сообщает пресс-служба конкурса.

Организатором всероссийского конкурса «Самый читающий регион» является Российский книжный союз при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Туристы встретили под Териберкой не впавшего в спячку медведя. Косолапому издалека предложили отведать хлеба, но тот отказался [видео] (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru