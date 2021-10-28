Житель Печенгского района получил штраф за несоблюдение режима самоизоляции

Постановление вступило в законную силу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Печенгский районный суд назначил наказание жителю региона, который в марте нарушил режим самоизоляции, когда вернулся домой из Турции.

Так, мужчина не сделал ПЦР-тест в течение трех дней со дня прибытия в Россию, результаты которого нужно было разместить на "Госуслугах".

- При назначении наказания судья учел данные о личности мужчины, его имущественное и семейное положение, обстоятельства совершения административного правонарушения, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств. Ему назначен штраф в минимальном размере, предусмотренном санкцией части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, с применением положений частей 2.2 и 2.3 статьи 4.1 КоАП РФ - 7,5 тысячи рублей, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Постановление вступило в законную силу.

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