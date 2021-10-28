Шиномонтажник из Мурманска украл у девушки прицеп с колесами за 80 тысяч рублей

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

26-летняя жительница Мурманска осталась без прицепа с 8 колесами, который оставила во дворе своего дома. Когда транспортное средство за 80 тысяч рублей пропало, девушка обратилась в полицию.

На месте происшествия стражи порядка сняли следы обуви, протектора шин, опросили очевидцев случившегося. В итоге злоумышленника задержали. Им оказался ранее судимый 40-летний северянин, работник местной шиномонтажной мастерской.

- Мужчина пояснил, что, возвращаясь с работы поздно вечером, заметил оставленную без присмотра чужую собственность, которая не имела противоугонных устройств. Он решил воспользоваться ситуацией и похитил прицеп, отбуксировав его к себе на работу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Полицейские забрали транспортное средство и вернули его законной владелице.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража". Сейчас он находится под арестом, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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