Расширить площади онкодиспансера в Мурманской области должны до 2025 года

Сейчас идет разработка проектно-сметной документации новых площадей онкодиспансера Мурманской области.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
На заседании Мурманской областной Думы 28 октября рассмотрели корректировки в бюджет на 2021 год, а в ближайшее время будет приниматься бюджет на 2022 год. Депутат Лена Лукичева, которая до недавнего времени была главой регионального Роспотребнадзора, обратила внимание, что в числа по казне этого года не указаны суммы на расширение площадей онкодиспансера.
- Роспотребнадзор подавал иск об обязательном увеличении площадей. 1января 2022 года истекает его срок, - отметила Лена Лукичева, добавив, что вопрос актуален уже два года.
Как ответил присутстсвующий на заседании облдумы министр здравоохранения Дмитрий Панычев, строительство будет вестись в рамках нацпроекта, на данном этапе идет разработка проектно-сметной документации. Закончить стройку должны до 2025 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманске один из мобильных пунктов вакцинации от коронавируса переехал в ТРЦ "Форум". Мобильная бригада разместилась в павильоне на этаже C (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru