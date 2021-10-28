Расширить площади онкодиспансера в Мурманской области должны до 2025 года

Сейчас идет разработка проектно-сметной документации новых площадей онкодиспансера Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На заседании Мурманской областной Думы 28 октября рассмотрели корректировки в бюджет на 2021 год, а в ближайшее время будет приниматься бюджет на 2022 год. Депутат Лена Лукичева, которая до недавнего времени была главой регионального Роспотребнадзора, обратила внимание, что в числа по казне этого года не указаны суммы на расширение площадей онкодиспансера.

- Роспотребнадзор подавал иск об обязательном увеличении площадей. 1января 2022 года истекает его срок, - отметила Лена Лукичева, добавив, что вопрос актуален уже два года.

Как ответил присутстсвующий на заседании облдумы министр здравоохранения Дмитрий Панычев, строительство будет вестись в рамках нацпроекта, на данном этапе идет разработка проектно-сметной документации. Закончить стройку должны до 2025 года.

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