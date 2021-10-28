Стоимость боковушек в поездах до Мурманска взлетела до 4 тысяч рублей

Билеты на поезда до Мурманска разлетаются как горячие пирожки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября и выпавший в Мурманской области снег взвинтили рынок железнодорожных билетов в северном направлении. Из Санкт-Петербурга поездом до Мурманска сегодня, 28 октября, не уехать совсем - билетов нет. На 29 октября можно приобрести только боковушки в плацкарте за 4050 рублей, и тех осталось 34 места. Цены на купе стартуют от 5185 рублей, на СВ - от 15 056 рублей.

На 30 октября сохранились нетронутыми всего два места в плацкарт за 2 756 рублей, и почти 35 мест на 31 октября. Билеты разлетаются как пирожки - люди массово едут на север пережидать вынужденные каникулы.

Дешевле добраться попутками, там средний чек составляет 2000 рублей, и даже есть желающие взять на борт пассажира. Самолетом можно долететь без багажа за 6,5 тысячи рублей, багаж потребует оплаты от 2000 рублей сверху.

Напомним: авиабилеты из Мурманска в Хургаду подорожали до 60 тысяч рублей. Шарм-Эш-Шейх стоит в два раза дешевле.

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