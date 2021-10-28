В Мурманской области подписали постановление о правилах посещения общественных мест и применении QR-кодов

Нужно будет загрузить сертификат вакцинированного, переболевшего или результат ПЦР-теста с сайта «Госуслуги» в смартфон или распечатать его. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В правительстве Мурманской области подписали постановление о правилах посещения общественных мест и применении QR-кодов. Напомним, что с 30 октября посещать кафе, кинотеатры, бассейны, культурные заведения Заполярья, заселяться в гостиницу можно только имея QR-код или его альтернативу.

- Гражданам нужно будет загрузить сертификат вакцинированного, переболевшего или результат ПЦР-теста с сайта «Госуслуги» в смартфон или распечатать его, а организациям, которые будут осуществлять контроль среди посетителей, установить специальное приложение и выделить для сканирования смартфоны, - сообщили в правительстве.

Требования не распространяются на северян младше 18 лет.

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