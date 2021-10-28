Совет депутатов Мурманска не стал рассматривать вопрос об установке памятника Сталину

Памятнику Сталину уже готов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманские коммунисты продвигают идею установки в столице Заполярья памятника Иосифу Сталину. Для него уже выбрали три предполагаемые локации: у кинотеатра "Мурманск", сквер городам-побратимам и на пересечении улиц Челюскинцев и Карла Либкнехта.

Вопрос об установке должны были рассмотреть на заседании Совета депутатов Мурманска 28 октября. Он проходил с пометкой "об отказе". Однако по предложению коммунистов вопрос был снят с рассмотрения.

- Профильная комиссия повторно рассмотрит вопрос с участием инициаторов проекта, - сообщил заместитель председателя Совета депутатов Андрей Сысоев.

Сам монумент уже готов.

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