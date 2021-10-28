Число умерших от коронавируса в Мурманске на 28 октября 2021 года составило 2299 человек

За последний день выявлен 261 новый случай заражения COVID-19. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 28 октября 2021 года - 2299 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 9 человек.

Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу. В заполярном регионе приходится 305 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявлен 261 новый случай заражения COVID-19.

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 78 122 человека. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Мончегорск и Оленегорск.

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