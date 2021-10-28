Врио главы Мурманска выбрали Тамару Прямикову

Тамара Прямикова стала врио главы Мурманска. Фото: Совет депутатов Мурманска

На заседании Совета депутатов Мурманска 28 октября рассмотрели вопрос о назначении врио главы муниципального образования города.

Им не в первый раз стала Тамара Прямикова. Ее же определили врио на заседании в конце сентября.

Напомним: в августе глава Мурманска Андрей Сысоев ушел в досрочную отставку, его сменил на посту Михаил Белошеев, но и он сложил полномочия из-за избрания в Мурманскую областную Думу.

Дата избрания главы Мурманска пока остается открытой. В последний раз горсовет не одобрил кандидатуру Ольги Дзюба.

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