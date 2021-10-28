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Происшествия28 октября 2021 10:49

ФСБ опубликовала видео задержания террориста в Кандалакше

Сторонник ИГ* готовил взрывы на объектах Северного флота
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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Террорист сам делал взрывчатку и взрывные устройства. Фото: скриншот видео

Террорист сам делал взрывчатку и взрывные устройства. Фото: скриншот видео

В Кандалакше ликвидировали сторонника запрещенной в России организации ИГ. Мужчина готовил взрывы на объектах Северного флота.

Нашли террориста в тайнике на окраине города, где он делала самодельную взрывчатку. Во время сопротивления силовикам исламист был уничтожен ответным огнем.

ФСБ опубликовала видео с места событий.

* ИГ - запрещенная в России организация

В Кандалакше ликвидировали террориста
Автор: ФСБ по Мурманской области

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