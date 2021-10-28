В Мурманской области похолодало до -20 градусов

Холод задержаться надолго не должен. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Мурманской области стукнули морозы. Так, впервые за эту осень столбик термометра опустился до -11 градусов в Мурманске, а Каневка отметила и все -20.

- Минувшая ночь стала самой холодной с начала зимнего сезона. С чистым небом при штиле в арктическом воздухе температура ушла довольно низко. Аэропорт в Мурмашах успел дойти до -16,1 к утру, но после выхолаживание продолжилось и там уже -17. Примерно столько же было на южных окраинах города в низинах, судя по дорожным АМС. Ура-Губа также ушла до -16, - сообщили в паблике "Погода в Мурманске".

Однако такой холод задержаться надолго не должен. 28 октября по мере приближения циклона, увеличения количества облачности и усиления ветра температура будет повышаться.

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