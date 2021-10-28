На избившую врача в Кировске женщину завели уголовное дело

За свою вспыльчивость северянка попала под уголовную статью. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

На прошлой неделе в Апатитско-Кировскую ЦГБ попала врач-офтальмолог кировской поликлиники. На нее напала 41-летняя мать пациентки, которая считала, что ее дочь неправильно лечат и неправомерно отказывают в больничном

Как уточнили в СУ СКР по Мурманской области, в отношении вспыльчивой северянки возбудили уголовное дело п. «г» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью в отношении лица в связи с осуществлением служебной деятельности).

- По данным следствия, днем 22 октября 2021 года подозреваемая в одном из кабинетов взрослой поликлиники в Кировске ударила кулаком в голову врача-офтальмолога. Потерпевшей причинены телесные повреждения, в том числе в виде сотрясения головного мозга. По уголовному делу назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление мотива и обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказала "КП"-Мурманск" старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Как уточнили в СКР, на данный момент мера пресечения в отношении подозреваемой не избрана.

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