Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье28 октября 2021 11:28

C 30 октября в Мурманской области вводится самоизоляция для северян 60+

Трудоустроенные пенсионеры смогут ходить на работу, если есть QR-код или его альтернатива
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Не подпадают под ограничения северяне старшего возраста, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса или переболели ковидом.

Не подпадают под ограничения северяне старшего возраста, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса или переболели ковидом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 30 октября и до особого указания жители Мурманской области старше 60 лет уйдут на самоизоляцию. Соответствующее постановление подписано в правительстве региона.

- Покидать место самоизоляции жители старшего поколения могут, чтобы получить медицинскую помощь, приобрести товары или услуги, выгулять домашних животных, вынести мусор, - сообщили в региональном правительстве.

Не подпадают под ограничения северяне старшего возраста, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса или перенесли это заболевание (с даты выздоровления прошло не более 6 месяцев).

Работающие северяне старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями допускаются к работе при наличии действующего QR-кода, бумажного сертификата прививки от COVID-19 или медицинского документа о перенесенном коронавирусе, если со дня выздоровления прошло не более 6 месяцев.

Ранее самоизоляция распространялась на северян 65+.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске один из мобильных пунктов вакцинации от коронавируса переехал в ТРЦ "Форум". Мобильная бригада разместилась в павильоне на этаже C (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru