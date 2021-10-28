C 30 октября в Мурманской области вводится самоизоляция для северян 60+

Не подпадают под ограничения северяне старшего возраста, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса или переболели ковидом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 30 октября и до особого указания жители Мурманской области старше 60 лет уйдут на самоизоляцию. Соответствующее постановление подписано в правительстве региона.

- Покидать место самоизоляции жители старшего поколения могут, чтобы получить медицинскую помощь, приобрести товары или услуги, выгулять домашних животных, вынести мусор, - сообщили в региональном правительстве.

Не подпадают под ограничения северяне старшего возраста, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса или перенесли это заболевание (с даты выздоровления прошло не более 6 месяцев).

Работающие северяне старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями допускаются к работе при наличии действующего QR-кода, бумажного сертификата прививки от COVID-19 или медицинского документа о перенесенном коронавирусе, если со дня выздоровления прошло не более 6 месяцев.

Ранее самоизоляция распространялась на северян 65+.

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