В бюджет Мурманской области на 2022 год заложили 5,4 миллиарда рублей на поддержку семей с детьми

На поддержку семей с детьми в Мурманской области направят больше средств. Фото: Андрей АБРАМОВ

На заседании правительства Мурманской области рассмотрели проект бюджета региона на 2022 год. 5,4 миллиарда рубелей планируют направить на социальную сферу - это и поддержка семей с детьми, и ремонт социальных учреждений.

- Из 22 областных учреждений социального обслуживания населения 80% размещаются в зданиях, построенных более 40 лет назад. Износ недвижимого имущества составляет более 50 %. В 2022 году на улучшение условий проживания пожилых, инвалидов и несовершеннолетних северян, повышение безопасности их пребывания, а также обеспечение доступности учреждений будет направлено более 136 миллионов рублей. Кроме того, будет проведено благоустройство территорий учреждений соцобслуживания, - отметила вице-губернатор Елена Дягилева.

На социальны выплаты закладывают больше средств, так, с ноября 2021 года северяне с смогут получать до 250 тысяч рублей по социальному контракту на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности.

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