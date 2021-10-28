Совет депутатов Мурманска снова не будет рассматривать вопрос по памятнику экипажу "Онеги"

В повестке заседания горсовета 28 октября снова нет вопроса о памятнике "Онеге". Фото: Совет депутатов Мурманска

Родственники экипажа "Онеги" оббивают пороги всевозможных инстанций, но не могут продвинуться в решении своей проблемы.

28 декабря будет год, как у Новой Земли затонул ярусолов, погибли 17 человек. Их семьи надеялись, что в этот черный день им будет куда прийти и возложить цветы, однако памятник, речь о котором зашла еще в начале года, так и не появился.

Напомним: тела моряков не найдены, поэтому похорон не было. Мемориал экипажу "Онеги" предложили сделать на кладбище, но родственники считают, что это невозможно, раз нет могил. А у маяка в Мурманске памятник то меняет предполагаемое место установки, то возникают другие трудности. Главная - власти отказывают родным погибших в просьбе написать на монументе имена моряков.

Вопрос установки памятника должны были рассмотреть на заседании Совета депутатов, но с сентября в повестке он никак не может появиться.

- Мы отнесли обращение, чтобы нам дали выступить 28 октября, его приняли, но рассматривать, приглашать нас или нет, будут в конце ноября. И в лучшем случае нас пригласят в конце декабря, - рассказала "КП"-Мурманск" мама матроса Владимира Тимербаева Людмила. - Мы согласны на памятник всем погибшим рыбакам, но с нанесением имен.

Родственники морально подавлены и надеются, что их вопросом займутся как можно скорее. 28 октября горсовет рассмотрит два вопроса, связанных с памятниками: о создании бюста Льву Васильевичу Журину и отклонение предложения о памятнике Иосифу Сталину.

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