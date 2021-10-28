Моряк из Мурманска показал морского желудя внутри камчатского краба

Роман Федорцов показал, каким бывает симбиоз краба и балянуса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Моряк из Мурманска Роман Федорцов опубликовал в своем Instagram видео симбиоза камчатского краба и морского желудя.

- Не знаю, насколько это выгодно крабу, а вот балянус устроился очень хорошо. Морские желуди, находясь вне воды, продолжают дышать, хотя и менее интенсивно, чем под водой. Только когда наступают очень неблагоприятные условия, усоногие раки впадают в состояние так называемой "скрытой жизни" и в течение нескольких месяцев сохраняют жизнеспособность в сухом состоянии, - пишет Роман Федорцов.

Напомним: ранее он показал необычного камчатского краба-мутанта. Внешний вид членистоногого удивил даже бывалых рыбаков.

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