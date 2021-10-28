Резиденты ТОР "Столица Арктики" создадут 5 тысяч рабочих мест в Мурманской области

В ТОР "Столица Арктики" вошли 9 резидентов. Фото: правительство Мурманской области

На заседании правительства Мурманской области обсудили развитие ТОР "Столица Арктики". Сейчас в ней 9 резидентов, объем инвестиций по всем проектам превышает 100 миллиардов рублей. Ожидается, что благодаря им в регионе появится 5 тысяч новых рабочих мест.

- Принципиально важно, что мы договариваемся, что любой инвестиционный проект на территории Мурманской области (а это, как правило, крупные проекты) мы в обязательном порядке структурируем для подготовки образовательных программ и обучения специалистов для высших учебных заведений, которые нужны сегодня нашей экономике и для реализации проектов резидентов ТОР, – прокомментировал губернатор Андрей Чибис.

В будущем границы ТОР планируют расширять и включать в нее больше резидентов, в том числе им готовится стать ООО «Морской торговый порт Лавна». Развитию поможет проект по арктической концессии в части энергоснабжения западного берега Кольского залива, который затронет не только стройки, но и населенные пункты.

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