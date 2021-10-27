Прогноз погоды в Мурманске и области на 28 октября 2021 года: до -18 градусов, местами снег

На дорогах сохраняется гололедица. Фото: Василий Вахрин

28 октября по Мурманской области ожидаются крепкие ночные морозы, а днем разыграется ветер. Стоит утеплиться перед выходом на улицу.

- Будет облачно с прояснениями, местами снег. Ветер ночью слабый, днем юго-восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -8-13, при прояснениях до -18 градусов, днем -1-6. Местами гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

До конца октября Кольский полуостров будет находиться под влиянием атлантического циклона, смещающегося с Норвежского моря в Баренцево море.

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