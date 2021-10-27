В Мурманской области самыми востребованными на рынке труда стали специалисты по продажам

Профобласть «Продажи» укрепила свои позиции в рейтинге самых востребованных за прошедший год. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области изучили рынок вакансий, чтобы выяснить, кого больше всего не хватает работодателям.

- По итогам третьего квартала 2021 года, самыми востребованными в Мурманской области стали представители сферы продаж (35% от всех вакансий), начинающие специалисты (13%), а также рабочий персонал (13%). Интересно отметить, профобласть «Продажи» укрепила свои позиции в рейтинге самых востребованных за прошедший год. Востребованными остаются и представители сферы строительства и недвижимости, транспорта и логистики, административный персонал, производственные рабочие и специалисты медицины и фармацевтики, - сообщает HeadHunter.

Напомним: средняя предлагаемая зарплата в регионе за год увеличилась на 3 тысячи рублей.

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