Мстительный житель Апатитов измазал фекалиями дверь квартиры бывшей арендодательницы

После случившегося злоумышленника отправили в камеру изолятора временного содержания. Фото: Олег ЗОЛОТО

Необычный инцидент недавно произошел в Апатитах. Молодой человек снимал комнату у пенсионерки, впоследствии между ними вспыхнул конфликт. В итоге женщина выгнала квартиранта, однако тот начал мстить бывшей арендодательнице, причем довольно странным образом.

- Прибывший к месту вызова участковый поймал мстителя с поличным: тот как раз оторвал ручку от входной двери в квартиру пенсионерки, а саму дверь измазал фекалиями. Разъяренный парень еще и оказал полицейскому сопротивление при задержании, - сообщили в "Хибинформбюро".

После случившегося злоумышленника отправили в камеру изолятора временного содержания и составили в отношении него протокол за мелкое хулиганство.

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