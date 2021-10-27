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Общество27 октября 2021 16:11

В Мурманской области должникам начислят пени по квитанциям за мусор

Мурманский оператор по обращению с отходами взыщет средства за несвоевременную оплату услуг
Олеся КУРИЛОВА
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Избежать уплату штрафа смогут те, кто погасит текущую задолженность до 20 декабря 2021 года.

Избежать уплату штрафа смогут те, кто погасит текущую задолженность до 20 декабря 2021 года.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Штрафные санкции за три года ждут жителей Мурманской области, которые систематически не платили за вывоз мусора.

- В следующих квитанциях за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) жители Заполярья, которые допустили просрочку оплаты, увидят строку с пени за весь период задолженности, начиная с 1 января 2019 года, - сообщает Мурманский филиал АО «Ситиматик».

Компания объясняет, что ранее не использовала эту меру влияния на должников, потому что отрасль только выстраивалась. Однако дальнейшая недобросовестная оплата услуг может привести к проблемам в работе всех предприятий, задействованных в сборе, транспортировке и обработке коммунальных отходов.

Избежать уплату штрафа смогут те, кто погасит текущую задолженность до 20 декабря 2021 года.

Оплатить квитанцию без комиссии можно в мобильном и онлайн-приложении АО «Газпромбанк», в «личном кабинете» филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт», а также в электронной системе «ГИС ЖКХ».

По предварительным расчетам, в Мурманской области 133 787 должников, общая сумма задолженности которых превысила 396 миллионов рублей.

Получить консультацию по вопросам, связанным с расчетом платы за услугу по обращению с ТКО, можно по телефону горячей линии регоператора 8-800-707-13-71 (режим работы: с понедельника по субботу с 09.00 до 17.30).

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