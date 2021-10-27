За сутки в Мурманской области 241 человек заболел коронавирусом

На лечении остаются 16 926 пациентов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 27 октября 2021 года, за последние сутки 241 человек узнал о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразился ковидом 77 861 человек, количество летальных исходов - 2290 (+8 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+81, всего 37181), Мончегорск (+34, всего 6305) и Оленегорск (+30, всего 4325).

Выздоровели 58 645 северян, на лечении остаются 16 926 пациентов.

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