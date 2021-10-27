В районе Пулозера произошло серьезное лобовое столкновение двух фур

По предварительной информации, в ДТП пострадали два человека. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманской области в районе Пулозера лоб в лоб столкнулись две фуры. Одна из машин вылетела с дороги, а кабина другой превратилась в груду металлолома. На месте происшествия работали спасатели и скорая помощь.

- По предварительной информации, в ДТП пострадали два человека. Все обстоятельства случившегося уточняются, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: под Мончегорском произошло серьезное ДТП с фурами. На месте происшествия работали спасатели.

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