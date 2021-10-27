Коронавирус в Мурманской области: Куда обращаться по вопросам коронавируса, телефоны, горячая линия

В оперштабе рассказали, куда обращаться северянам, если остались вопросы по коронавирусу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманской области ухудшилась ситуация с коронавирусом, из-за чего в регионе вводятся новые ограничения. Так, с 30 октября в некоторые общественные места будут пускать, если есть QR-код или его альтернатива. Получить QR-код можно на "Госуслугах" или в МФЦ.

В оперштабе рассказали, куда обращаться северянам, если остались вопросы по коронавирусу.

Так, можно обратиться на "горячую линию" по единому номеру 122 либо обратиться в WhatsApp-приемную по номеру 8 921 046 03 93.

Еще один вариант - оставить сообщение на платформе обратной связи на "Госуслугах" в категории "Обращение по проблеме вакцинации или лечения от коронавируса". Также сообщение можно оставить на портале "Наш Север" в категории "Коронавирус".

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