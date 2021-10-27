На фоне нерабочих дней в Мурманской области вырос спрос на путевки

Путевки в жаркие страны кусаются в цене. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября многие россияне восприняли как возможность устроить незапланированный отдых. Хотя этот период нужен для перехода через коронавирусный пик.

В Мурманской области наблюдается рост спроса на путевки в жаркие страны. Правда, из-за этого туроператоры подняли цены.

- Северяне интересуются турами в Египет и Турцию на нерабочую неделю. На рейс, который улетел 26 октября в Египет, не было место примерно за неделю до вылета. Все билеты разобрали. Сейчас практически нет мест на вылеты в Египет, места закончились и из Москвы, и из Санкт-Петербурга, это продолжается уже на протяжении недели. Нет хороших гостиниц, все продано. Та же ситуация обстоит и с турами в Турцию, - рассказала Nord-News представитель одной из турфирм Виктория. - Цены на Турцию в этом октябре-ноябре очень высокие, по сравнению с предыдущими годами. Обычно стоимость поездки в Турцию в октябре падает, но в этом году она росла не только на каникулярные даты, но и вообще на весь октябрь.

Цены на туры кусаются - от 60 до 80 тысяч рублей на человека.

Напомним: цены на авиабилеты тоже выросли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске один из мобильных пунктов вакцинации от коронавируса переехал в ТРЦ "Форум". Мобильная бригада разместилась в павильоне на этаже C (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru