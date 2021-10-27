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Здоровье27 октября 2021 14:05

QR-код в Мурманской области: как получить учетную запись на "Госуслугах"

Что делать жителям Мурманской области для получения QR-кода, если нет учетной записи на "Госуслугах"
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Создать учетную запись можно онлайн на "Госуслугах" самостоятельно или через МФЦ.

Создать учетную запись можно онлайн на "Госуслугах" самостоятельно или через МФЦ.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для того, чтобы попасть в кафе и рестораны, театры и кинотеатры, бассейны и гостиницы с 30 октября жителям Мурманской области необходимо иметь QR-код либо подходящий медицинский документ.

В оперштабе региона рассказали, что делать, если человек прошел вакцинацию или переболел коронавирусом, но у него нет учетной записи на "Госуслугах" для получения QR-кода.

- Создать учетную запись можно онлайн на "Госуслугах" самостоятельно или через МФЦ. Во втором случае специалисты сами направят запрос в Медицинский информационно-аналитический центр для обновления информации в личном кабинете. Через 2 дня QR-код появится в личном кабинете на "Госуслугах", - сообщили в оперштабе.

Если есть бумажный документ, подтверждающий ковид-статус, дополнительно получать QR-код не нужно.

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