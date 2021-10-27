QR-код в Мурманской области: чем можно заменить

Об альтернативах QR-коду рассказали в оперативном штабе региона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 30 октября в Мурманской области посещать кафе, кинотеатры, бассейны и культурные заведения нужно будет с помощью QR-кода. Получить его можно на "Госуслугах" или через МФЦ.

Также посещение общественных мест будет доступно, если имеются иные документы. Об альтернативах QR-коду рассказали в оперативном штабе региона.

Альтернативы QR-коду. Фото: оперативный штаб МО

- Помимо QR-кода принимаются бумажный сертификат прививки от коронавируса, документ от медучреждения о перенесенном менее 6 месяцев назад коронавирусе, справка об отрицательном ПЦР-тесте или медицинский документ, подтверждающий наличие противопоказаний к вакцинации от ковида, - отметили в оперштабе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно настоящее число заболевших и умерших от коронавируса в Мурманской области. Официальная статистика не учитывает пациентов ФМБА (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru