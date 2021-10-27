Средняя предлагаемая заработная плата в Мурманской области составила 46 тысяч рублей

Северянам предлагают в вакансиях в среднем 46 000 рублей.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Аналитики hh.ru Северо-Запада изучили более 8 тысяч вакансий в Мурманской области, актуальных в 3 квартале 2021 года. Оказалось, что за год средняя предлагаемая заработная плата в Мурманской области выросла на 3 тысячи рублей.
- Наблюдаемый во многих сферах дефицит специалистов заставляет работодателей предлагать кандидатам все лучшие условия для привлечения их в компании. Известно, что наиболее предпочтительным мотивирующим фактором для соискателей является величина заработной платы. Так, в третьем квартале 2021 года средняя предлагаемая заработная плата в Мурманской области составила 46 000 рублей, - говорится в исследовании.
Напомним: ранее сообщалось, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в регионе составляет 73719 рублей.
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